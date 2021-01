'Ook in 2021 dieprode cijfers voor KLM-zuster Air France'

PARIJS (AFN) - Air France, onderdeel van Air France-KLM, zal ook dit jaar dieprode cijfers schrijven als gevolg van de coronacrisis. Volgens informatie die de Franse krant La Tribune heeft, verwacht de Franse luchtvaartmaatschappij een exploitatieverlies van 2 miljard euro. Het resultaat over afgelopen jaar zal 3,6 miljard euro negatief zijn.

Air France-KLM maakt in februari zijn jaarresultaten bekend. De onderneming zou voor de komende zomer nog geen herstel voorzien. Het aanbod van stoeltjes in vliegtuigen van Air France zal zo'n 40 procent onder het niveau van 2019 liggen. Daarbij zal het vluchtaanbod op ongeveer 50 procent uitkomen van 'normaal'.

La Tribune meldt dat de prestaties in 2021 alleen maar beter kunnen zijn dan de prestaties van afgelopen jaar. Evengoed wordt andermaal een 'catastrofaal" jaar voorzien voor de luchtvaart in zijn geheel en Air France in het bijzonder. Air France-KLM wilde tegen de krant niet reageren.

Herkapitalisatie

Het vierde kwartaal van 2020 zal volgens de krant het slechtste kwartaal van het jaar zijn voor het concern. Afgelopen november meldde Air France nog een verlies in de eerste negen maanden van het jaar van 2,4 miljard euro. Bij KLM was het tekort na drie kwartalen ruim 1 miljard euro.

Eerder werd bekend dat de herkapitalisatie van Air France-KLM nog weken zo niet maanden op zich laat wachten. De Franse onderminister van Transport, Jean-Baptiste Djebbari, zei in een interview met BFM TV dat in de lopende gesprekken met de Nederlandse regering Parijs streng toeziet op de Franse belangen binnen het luchtvaartconcern.

Zowel Frankrijk als Nederland heeft een belang van ongeveer 14 procent in het luchtvaartbedrijf, dat van de twee landen al 10,4 miljard aan staatssteun kreeg in de vorm van leningen en kredietgaranties. Doordat reizigers wegens de coronapandemie nog altijd massaal wegblijven, is verdere steun nodig. Naar verwachting zal dat in de vorm van een verhoging van het eigen kapitaal zijn.