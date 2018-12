BAM ontwikkelt woningen in Amstelveen

Gepubliceerd op | Views: 1.041 | Onderwerpen: huizenmarkt

BUNNIK (AFN) - BAM-dochter AM gaat ongeveer driehonderd woningen ontwikkelen in Amstelveen. Daarvoor werkt de gebieds- en vastgoedontwikkelaar samen met investeringsmaatschappij Redevco en de gemeente Amstelveen. Financiële details van de samenwerking maakte AM niet bekend.

De samenwerking past in de strategie van AM om in steden gebieden te ontwikkelen. Voor Redevco is het de eerste stap op de woningmarkt.