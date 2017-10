Alychlo breidt belang in SnowWorld uit

Gepubliceerd op | Views: 169

MERELBEKE (AFN) - Alychlo, dat onlangs een openbaar bod deed op SnowWorld, heeft zijn belang in de uitbater van skihallen iets uitgebreid. De investeringsmaatschappij van de Belgische zakenman Marc Coucke heeft ruim 8100 aandelen bijgekocht, voor ongeveer 9,50 euro per stuk.

Alychlo heeft door die transactie inmiddels 64,17 procent van SnowWorld in handen. Toen het openbaar bod eind september werd aangekondigd was nog sprake van een belang van iets minder dan 64 procent.

Coucke was verplicht een bod uit te brengen op alle aandelen in het bedrijf omdat hij een belang van 40 procent van de huidige topman van SnowWorld Koos Hendriks heeft overgenomen. Hendriks wordt volgend jaar 69 en wil dan een stap terug doen. Coucke biedt de overige aandeelhouders van SnowWorld dezelfde prijs die hij Hendriks voor diens aandelen heeft betaald.

De Belg ontvouwde vorig jaar plannen om in Durbuy in de Ardennen een nieuwe toeristische trekpleister uit de grond te stampen. Met sportieve activiteiten als wandelen, fietsen, klimmen en kajakken sluit 'Couckeland' volgens Hendriks prima aan bij waar SnowWorld al jaren mee bezig is.