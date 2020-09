Belgische verzekeraar Ageas slaat overnamebod af

Gepubliceerd op | Views: 338 | Onderwerpen: België, verzekeringen

BRUSSEL (AFN/BLOOMBERG) - De Belgische verzekeraar Ageas heeft onlangs een overnamebod van een groep investeerders afgeslagen. Dat bevestigde Ageas na berichtgeving over de toenadering in de media. Het gaat om het investeerdersconsortium BE Group dat Ageas ruim een maand geleden heeft benaderd.

Ageas heeft een marktwaarde van circa 7 miljard euro. De verzekeraar zei dat na grondige analyse van het overnamevoorstel is besloten niet in te gaan op het bod. BE Group bestaat onder meer uit zakenbankiers.