VEB blijft bezorgd over verdienmodel BAM

AMSTERDAM (AFN) - Bouwbedrijf BAM heeft zorgen van beleggers over de kwetsbaarheid van zijn verdienmodel niet kunnen wegnemen. Dat stelt de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) op zijn website, waar het de antwoorden van de bouwer op een reeks vragen publiceerde.

De VEB vroeg BAM om opheldering over de meest recente tegenslagen en de vooruitzichten. Plotselinge projectverliezen dwongen BAM een streep te zetten door de winstverwachting voor 2019. BAM had al aangegeven de brief te beantwoorden na de halfjaarcijfers, die recent naar buiten kwamen.

In een brief aan de VEB stelt topman Rob van Wingerden onder meer dat discussies met opdrachtgevers over uitgevoerd meerwerk contractueel niet uitgesloten kunnen worden. De extra kosten die BAM moet maken voor bijvoorbeeld materieel, ontwerpaanpassingen en arbeid komen direct in de verlies- en winstrekening, terwijl de bouwer die extra projectkosten pas in een later stadium ‘deels’ denkt te kunnen terugkrijgen van de klant.

Clausules

Volgens Van Wingerden had BAM geen andere optie dan direct aan de slag te gaan met de aanvullende wensen van de klanten. "BAM kon zich niet beroepen op juridische en/of contractuele bepalingen om de verzoeken tot wijziging te negeren of te weigeren."

Kennelijk bevatten contracten met opdrachtgevers geen clausules over de vergoeding die het bouwconcern voor de aanvullende werkzaamheden mag gaan facturen, aldus de VEB. Het is volgens de organisatie een onvolkomenheid in de bouwcontracten die een illustratie vormt van de kwetsbaarheid van het verdienmodel van bouwbedrijven in het algemeen en van BAM in het bijzonder.