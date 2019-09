Gepubliceerd op | Views: 892 | Onderwerpen: China, dienstensector

HONGKONG (AFN) - De dienstensector in China is in augustus wat sterker gegroeid dan een maand eerder. Dat bleek uit de inkoopmanagersindex van marktonderzoekers Caixin en Markit.

De inkoopmanagersindex voor de dienstensector noteerde een stand van 52,1 tegen 51,6 een maand eerder. Een niveau van 50 of minder duidt op krimp. Economen rekenden in doorsnee op een stand van 51,7

De samengestelde index, met ook de industrie, liet volgens de onderzoekers voor juli een stand zien van 51,6 tegen 50,9 in juli.