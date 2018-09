PostNL bestudeert uitspraak CBb

Tja,,,,, wat wil postnl nog meer dan de boel overnemen (als dat mag overigens) want de overheid bemoeit er zich teveel mee....en beschermt de vroegere post wet toen zij het helemaal voor het zeggen hadden bij PTT zullen we maar zeggen. Vandaag zijn er analisten die een verkoop advies afgeven!?? Maar het tegengestelde is een feit dat ze er weer eens flink (opzettelijk) ernaast zitten om beleggers te besodemieteren me dunkt!?

Ik heb vandaag al een mooie bedrag verdient eraan

Of ik ze nog koop is een groot risico want de koers is van up naar down gegaan sinds vanmorgen na de opening

Er zijn beleggers die postnl gekocht hebben onder de drie en nu verkopen zoals ik heb gedaan....

Postnl is een sociaal bedrijf dat nog enigzins voor hun mensen opkomt ook al is dat minimaal maar toch! Of de koers richting 4 euro gaat hangt af van de overheid en andere idiote wetgevingen waaraan postnl zich moet houden maar de concurenten niet... Dat is dan te zijn aan de sociale voorzieningen bij die bedrijven.... Gisteren werd gevraagd of het kader personeel brieven wil bezorgen omdat er gewoon geen mens meer te vinden is om voor postnl te bezorgen.... Ook dat is de schuld van de overheid!