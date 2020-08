Vraag naar uitzendkrachten blijft lager

Gepubliceerd op | Views: 650 | Onderwerpen: detachering

AMSTERDAM (AFN) - De vraag naar uitzendkrachten is opnieuw fors gedaald. Uitzendkrachten draaiden in de periode tussen 15 juni tot en met 12 juli (periode 7) in totaal 15 procent minder uren dan een jaar eerder. De omzet van uitzendbedrijven daalde met 15 procent, aldus cijfers van brancheorganisatie ABU. Beide getallen zijn minder slecht dan in de voorgaande periode.

In de technische sector daalde het aantal gewerkte uren met 35 procent en de omzet kromp op jaarbasis met 26 procent. In de industrie ging het aantal uren in de meetperiode met 15 procent omlaag, bij een 10 procent lagere omzet. De administratieve sector had te maken met een daling van het aantal uren met 22 procent en 17 procent minder opbrengsten.

Sinds de uitbraak van het coronavirus en de maatregelen om de verspreiding van het virus tegen te gaan daalt de inzet van uitzendkrachten stevig. Ook de omzet van uitzendbedrijven staat daardoor onder druk.