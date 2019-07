Modeketen Primark verhoogt omzet

Gepubliceerd op | Views: 0

LONDEN (AFN) - Modeketen Primark heeft in de eerste negen maanden van zijn gebroken boekjaar een hogere omzet behaald. Dat meldde het Britse moederbedrijf Associated British Foods in een tussentijds handelsbericht.

De omzet voor Primark in de op 22 juni afgesloten periode steeg op jaarbasis met 4 procent. Daarbij werd geprofiteerd van de toevoeging van nieuwe winkels. AB Foods stelt wel dat vanwege het wisselvallige weer in mei de verkoop onder druk stond, maar dat in juni verbetering bij de verkopen was te zien. Voor het gehele boekjaar wordt gerekend op goede winstgevende groei voor Primark.

Voor heel AB Foods, dat ook actief is in de kruideniers- en suikersector, steeg de omzet met 3 procent. De verwachtingen voor het gehele jaar worden gehandhaafd.