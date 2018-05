'Weinig verrassingen bij DSM'

Gepubliceerd op | Views: 504

AMSTERDAM (AFN) - Speciaalchemieconcern DSM komt dinsdag voorbeurs met definitieve cijfers over het eerste kwartaal. Er worden geen grote verrassingen verwacht want in april werden al voorlopige resultaten gemeld. DSM schroefde toen de winstverwachting voor heel 2018 op na een sterk eerste kwartaal.

De onderneming denkt dat het aangepaste bedrijfsresultaat (ebitda) dit jaar met circa een kwart zal stijgen, terwijl eerder werd gerekend op een kleinere winststijging. Het concern meldde dat in het eerste kwartaal het opgeschoonde bedrijfsresultaat met 55 procent steeg tot 535 miljoen euro. De omzet klom met 13 procent tot 2,4 miljard euro.

DSM wist met name te profiteren van de fors hogere vitamineprijzen door productieverstoringen bij concurrenten. Het zwaartepunt bij de vitamineverstoring ligt in de eerste helft van dit jaar, aldus het bedrijf.

DSM komt op zijn Capital Markets Day op 20 juni met nieuwe doelstellingen voor de toekomst.