'Omzetgroei voor PostNL'

Gepubliceerd op | Views: 338

DEN HAAG (AFN) - PostNL zal over het eerste kwartaal van het jaar een omzetgroei van ruim 2 procent in de boeken hebben gezet ten opzichte van een jaar eerder. De groei is andermaal toe te schrijven aan opbrengsten uit pakketbezorging. Dat valt op te maken uit een rondgang langs analisten, die het post- en pakketbedrijf voorafgaand aan de cijferpresentatie op dinsdag zelf heeft gedaan.

De traditionele postmarkt blijft onder druk staan. De kenners gaan uit van een volumedaling met 11,5 procent. De omzet van PostNL wordt geraamd op 891 miljoen euro. Op de traditionele Nederlandse postmarkt nam de omzet naar verwachting af naar 423 miljoen euro, zo denken de marktvorsers. Het onderliggende bedrijfsresultaat schatten de analisten op 47 miljoen euro.

De vooruitzichten die PostNL bij de publicatie van de jaarcijfers eerder dit jaar op termijn schetste, waren volgens verschillende analisten veel minder dan verwacht. Onder meer de impact van regelgeving in de postmarkt van 50 miljoen tot 70 miljoen euro was fors hoger dan de 30 miljoen tot 50 miljoen die eerder werd voorzien. Het vooruitzicht van het onderliggende bedrijfsresultaat van 160 miljoen tot 200 miljoen euro viel de kenners eveneens tegen.

Verder zal de aandacht uitgaan naar berichten over mogelijke consolidatie op de postmarkt, hetgeen door topvrouw Herna Verhagen van PostNL in De Telegraaf ook werd bepleit. Door de samenvoeging van spelers op de markt blijven postdiensten behouden voor de consument, zo liet ze optekenen. Concurrent Sandd zei eerder bij monde van topman Ronald van de Laar open te staan voor consolidatie. Een eventuele overname door PostNL zou volgens kenners logisch zijn.