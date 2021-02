Nederlandse topman sluit extra banenverlies bij Danske niet uit

KOPENHAGEN (ANP/BLOOMBERG) - Danske Bank, dat al tijden wordt geplaagd door een witwasschandaal, gaat mogelijk nog meer banen schrappen. Chris Vogelzang, de Nederlandse topman van het financiële concern, sluit verdere banenreducties niet uit. Dat liet hij donderdag weten bij de presentatie van de jaarcijfers.

Bij Danske Bank werken momenteel nog circa 22.000 mensen. In oktober schrapte Danske Bank al 1600 banen om de kosten bij het financiële concern naar beneden te krijgen en eerder werd al een streep gezet door honderden arbeidsplaatsen. Vanwege de coronacrisis ontkwam de grootste bank van Denemarken er afgelopen jaar ook niet aan om veel geld opzij te zetten voor leningen die mogelijk nooit meer terugbetaald worden. De bank kampt sowieso nog met flink wat juridische kosten in de nasleep van de grote witwasaffaire.

Concreet zijn de plannen nog niet. "Maar we geloven ook dat onze kosten moeten verlagen om concurrerend te blijven", zegt Vogelzang. Daarom kan hij "niet uitsluiten" dat er in toekomst nog meer banen zullen worden geschrapt.

Winst

Ondanks de coronacrisis lukte het Danske Bank om in 2020 een winst te boeken van zo'n 4,6 miljard kroon, omgerekend meer dan 600 miljoen euro. Voor het nieuwe jaar rekent Danske zelfs op een verdubbeling van het resultaat. "Dit markeert een solide vooruitgang in onze ambities om een ​​betere bank te worden", laat Vogelzang weten.

Volgens de voormalige ABN AMRO-bankier profiteerde Danske ervan dat het met de Deense economie relatief goed bleef gaan. "Terwijl 2020 werd gedomineerd door de coronacrisis en de daaropvolgende lockdown, hielden de Scandinavische economieën relatief goed stand." Het concern heeft besloten ook weer een dividend uit te betalen aan de aandeelhouders.

Vogelzang is niet de enige Nederlander bij Danske Bank. Ook oud-minister van Financiën en voormalig ABN AMRO-topman Gerrit Zalm is betrokken bij het concern. Hij zit er in de raad van commissarissen.