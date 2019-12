President-commissaris Nokia stapt op

Gepubliceerd op | Views: 529

ESPOO (AFN) - President-commissaris Risto Siilasmaa van netwerktechnologiebedrijf Nokia vertrekt in april. Dan is hij twaalf jaar in dienst geweest. De laatste acht jaar was hij president-commissaris van het Finse bedrijf waar hij ook nog even interim-topman was.

Siilasmaa wordt opgevolgd door Sari Baldauf, die nu nog vicepresident van de raad van commissarissen is. Baldauf was onder meer ook enkele jaren commissaris bij AkzoNobel en Deutsche Telekom.