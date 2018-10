'Interesse bieders in glasvezelproject Altice'

Gepubliceerd op | Views: 1.506

PARIJS (AFN) - Verschillende partijen hebben interesse om mee te doen aan de uitrol van een glasvezelnetwerk in Frankrijk door telecom- en kabelconcern Altice Europe. Volgens bronnen tegen persbureau Bloomberg gaat het onder meer om durfkapitalist KKR, de Australische bank Macquarie en de investeringstak van verzekeraar Allianz.

Zij hebben volgens de ingewijden voorlopige biedingen gedaan voor een belang in het glasvezelproject, dat een waarde zou hebben van 1,5 miljard tot 3 miljard euro. De biedingen lopen naar verluidt uiteen voor belangen tussen de 40 en 60 procent. Definitieve voorstellen zouden volgende maand moeten plaatsvinden. Het glasvezelproject moet ongeveer 5 miljoen Franse huishoudens gaan bereiken.

De partijen wilden niet reageren op vragen van Bloomberg. Altice Europe zou samenwerken met zakenbank Lazard bij het aantrekken van investeerders in het glasvezelproject.

Eerder dit jaar sloot Altice Europe ook al een deal met KKR over Franse zendmasten. De in Amsterdam genoteerde kabel- en telecommaatschappij verkocht een belang van 49,99 procent in een nieuw zendmastenbedrijf aan KKR. Daarmee is een bedrag gemoeid van circa 1,8 miljard euro.