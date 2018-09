Gepubliceerd op | Views: 1.651

AMSTERDAM (AFN) - De deal van oliedienstverlener SBM Offshore met de Braziliaanse aanklager is erg goed nieuws. Het bedrijf zet een streep achter de smeergeldaffaire in het land. Dat kan maandag voor een sterke rally van het aandeel zorgen, aldus analisten van Bernstein in een reactie.

SBM kan nu beginnen aan een nieuw hoofdstuk, aldus de kenners. Ze zien dan ook ruimte voor een herwaardering van het aandeel, op basis van nieuw werk in Brazilië en eventuele fusies- en overnames. Een mogelijke stijging tot 15,50 euro per aandeel of meer is zeer goed mogelijk, aldus de marktvorsers. SBM sloot vrijdag op 13,93 euro.

Bernstein waarschuwde overigens wel om niet al te enthousiast te zijn, gezien de waarde van de vloot van SBM. Die impliceert een koers van circa 14,50 euro per aandeel. De analisten hebben hun koersdoel voor SBM op 15 euro gezet.

Met de meest recente schikking loopt het totaalbedrag voor de Braziliaanse affaire voor SBM Offshore op van 299 miljoen dollar naar 347 miljoen dollar. SBM kwam er in 2012 achter dat medewerkers in onder meer Brazilië zich schuldig hadden gemaakt aan oneerlijke verkooppraktijken. Het bedrijf trof eerder al schikkingen met justitie in Nederland en de Verenigde Staten.