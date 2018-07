Amerikaanse beurzen sluiten met verlies

Gepubliceerd op | Views: 2.380

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York hebben dinsdag de winst niet kunnen vasthouden. Ze gingen na een goed begin met verlies de verkorte handelsdag uit. Woensdag is het Onafhankelijkheidsdag in de Verenigde Staten en dan blijft Wall Street ook de hele dag gesloten.

De toonaangevende Dow-Jonesindex sloot na een rustige sessie 0,5 procent lager op 24.174,82 punten. De brede S&P 500 verloor 0,5 procent tot 2713,22 punten. Schermenbeurs Nasdaq ging 0,9 procent omlaag tot 7502,67 punten.

Het aandeel van maker van elektrische voertuigen Tesla leverde 7,2 procent in zette daarmee zijn daling voort. Toen meldde The Wall Street Journal dat toptechnicus Doug Field het bedrijf gaat verlaten. Field werkt sinds 2013 voor Tesla, waar hij verantwoordelijk was voor de ontwikkeling van nieuwe wagens zoals het type Model 3.

Micron

Andere Amerikaanse autobouwers als GM, Fiat Chrysler en Ford verkochten de afgelopen periode meer auto's in de VS. De aandelen van de automakers daalden desondanks tot 1,3 procent.

Chipmaker Micron daalde 5,5 procent. De chips van het bedrijf mogen voorlopig niet verkocht worden in China. Het Taiwanese bedrijf United Microelectronics had om dat verkoopverbod gevraagd. Micron en United Microelectronics liggen al langer met elkaar in de clinch.

Olie

Micronet Enertec Technologies ging ruim 30 procent omhoog. De koers reageerde op berichten dat BNN Technology een belang van bijna 15 procent heeft genomen in het bedrijf dat zich bezighoudt met onder meer defensie en de luchtvaartindustrie.

Handelsspanningen tussen de VS en China lijken iets meer naar de achtergrond te verdwijnen. Volgens een vertegenwoordiger van de centrale bank van China zal dat land de eigen munt niet gebruiken om negatieve effecten van het oplopende handelsconflict met de VS te tackelen. De Amerikaanse president Donald Trump heeft China er geregeld van beticht de yuan bewust zwak te houden om zo de eigen export te ondersteunen.

De euro was 1,1652 dollar waard tegen 1,1653 dollar bij het slot van de Europese beurzen. Een vat Amerikaanse olie werd marginaal goedkoper op 73,91 dollar. Eerder op de dag steeg de prijs boven de 75 dollar per vat en dat was voor het eerst sinds november 2014. Brentolie werd 0,1 procent duurder tot 77,34 dollar per vat.