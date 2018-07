SBM krijgt contract voor olieveld Liza

Gepubliceerd op | Views: 968

SCHIEDAM (AFN) - Maritiem dienstverlener SBM Offshore heeft van ExxonMobil een contract gekregen voor werkzaamheden aan een tweede productie- en opslagschip (FPSO) voor het olieveld Liza bij Guyana. Er werden geen financiële details gemeld.

Het gaat om een Front-End Engineering and Design (FEED) contract dat komt van Exxon-dochter Esso Exploration and Production Guyana Limited (EEPGL). SBM gaat deze constructie bouwen en installeren op de FPSO, die vervolgens maximaal twee jaar geleased en geëxploiteerd zal worden door het bedrijf. Daarna keert de FPSO terug naar EEPGL.

De tweede FPSO voor Liza krijgt een productiecapaciteit van 220.000 vaten olie per dag en een capaciteit voor de gasbehandeling van circa 400 miljoen kubieke voet per dag. De opslagcapaciteit bedraagt 2 miljoen vaten. Het schip komt te liggen in water met een diepte van circa 1600 meter.

Definitief contract

In juni vorig jaar werd bekend dat SBM een definitief contract heeft binnengesleept van het Amerikaanse ExxonMobil voor een eerste FPSO voor het Liza-project. Volgens SBM ligt de ombouw van dat schip, de Liza Destiny, in Singapore op schema.

EEPGL is de exploitant van het Stabroek-blok, waarin Liza ligt, samen met partners Hess Guyana Exploration en CNOOC Nexen Petroleum Guyana. De productie bij het veld dat 200 kilometer uit de kust van Guyana ligt, zou moeten beginnen in 2020. De winbare reserves in het Stabroek-blok worden geschat op meer dan 3,2 miljard vaten olie-equivalent.