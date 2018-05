Avantium gaat samenwerken in Zuid-Korea

Gepubliceerd op | Views: 66

AMSTERDAM (AFN) - Chemiebedrijf Avantium heeft een samenwerkingsovereenkomst getekend met R&F Chemical in Zuid-Korea. Volgens het in Amsterdam genoteerde bedrijf liggen er kansen in de markt voor katalysatoren in het land.

Avantium wil via de samenwerking openingen creëren voor Flowrence. Met dat systeem kunnen meerdere mogelijke katalysatoren tegelijk worden getest onder gelijke omstandigheden. Dat moet binnen één tot twee jaar tot ,,significant'' hogere omzet voor de katalysatorendivisie leiden. Dat is vooralsnog de enige tak die geld in het laatje brengt. Avantium werkt verder onder meer aan de ontwikkeling van duurzaam plastic.