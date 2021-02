Kamer kritisch over roep om hoger loon commissaris staatsbedrijf

DEN HAAG (ANP) - Minister Wopke Hoekstra (Financiën) vindt dat commissarissen bij staatsbedrijven, zoals de NS, Schiphol en TenneT, meer voor hun diensten betaald moeten krijgen. Maar de Tweede Kamer fluit hem hard terug. Zelfs CDA-Kamerlid Evert-Jan Slootweg noemt het pleidooi van zijn eigen politiek leider "toch wel heel erg merkwaardig" in een tijd dat veel bedrijven aangeven dat loonstijgingen er dit jaar nauwelijks in zitten.

Hoekstra verwijst naar een onafhankelijk onderzoek dat hij eind vorig jaar met de Kamer heeft gedeeld. Daarin stond dat de beloning van commissarissen bij private ondernemingen de laatste jaren flink omhoog is gegaan. Dat hangt ook samen met een verzwaring van hun toezichthoudende taken. Bij staatsdeelnemingen is het honorarium ook wel wat gestegen, maar lang niet zo veel.

De minister kan zich naar eigen zeggen "op zich" vinden in de conclusies van de onderzoekers, die een verhoging van de honoraria met 15 tot 20 procent voorstellen. Hij vindt evenwel dat de coronacrisis niet het moment is om dat te doen, en zegt dat hij een besluit overlaat aan het volgende kabinet.

Niet overtuigd

Slootweg is nog niet overtuigd, ook omdat Hoekstra zelf aangeeft dat staatsbedrijven geen moeite hebben aan gekwalificeerde commissarissen te komen. VVD'er Roald van der Linde staat evenmin te trappelen. "Duizenden ondernemers vechten voor het voortbestaan van hun zaak. Moet er echt nu, midden in deze crisis, iets gedaan worden aan de salarissen aan de top? Ik zie het niet en eerlijk gezegd wil ik er gewoon niet over nadenken."

PvdA-Kamerlid Henk Nijboer stelt vast dat commissarissen nu al gemiddeld meer krijgen dat mensen die het minimumloon verdienen. "En het is een bijbaan. Ik snap niet hoe de minister het in zijn hoofd haalt om dit voorstel te doen en ik vraag hem ook om dat onmiddellijk van tafel te halen. Dit zijn verkeerde prioriteiten."

Commissarissen bij staatsdeelnemingen ontvangen tussen de 12.000 en 40.000 euro per jaar. Voor de voorzitters van de raden van commissarissen ligt de beloning tussen de 20.000 en 50.000 euro per jaar.