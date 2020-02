'Resultaat Aperam iets gestegen op kwartaalbasis'

Gepubliceerd op | Views: 800

LUXEMBURG (AFN) - Roestvrijstaalmaker Aperam heeft in het vierde kwartaal van 2019 naar verwachting een iets hoger bedrijfsresultaat (ebitda) behaald dan in het derde kwartaal. Dat blijkt uit een consensus van analistenschattingen die Aperam zelf heeft gepubliceerd. Het bedrijf komt woensdag met cijfers.

De ebitda wordt gemiddeld geraamd op 81 miljoen euro. In het derde kwartaal was dit 79 miljoen euro. Aperam heeft zelf voorspeld dat er een lichte verbetering van het resultaat op kwartaalbasis zou zijn. Op basis van een consensus opgesteld door Bloomberg voorspellen analisten in doorsnee een omzet van 1 miljard euro in de afgelopen periode. Dat was 972 miljoen euro in het derde kwartaal.

Bij de bekendmaking van de kwartaalcijfers verklaarde Aperam dat de omstandigheden op de markt voor roestvrijstaal voorlopig nog uitdagend zouden blijven. Vorige maand kwam de Finse branchegenoot Outokumpu met een verhoging van de winstverwachting voor het vierde kwartaal.