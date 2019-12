AEX opent met kleine winst

Gepubliceerd op | Views: 222

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam is maandag met een kleine winst geopend. Ook de andere Europese beurzen begonnen licht hoger aan de laatste maand van het jaar. De stemming werd gesteund door beter dan verwachte groeicijfers van de Chinese industrie. Daarnaast hielden beleggers vooral het verloop van het handelsoverleg tussen de Verenigde Staten en China in de gaten.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na opening van de markt 0,3 procent in de plus op 599,05 punten. De MidKap klom 0,4 procent tot 886,64 punten. De beurzen in , Frankfurt, Parijs en Londen stegen tot 0,2 procent.

DSM won 0,5 procent bij de hoofdfondsen. Topman Feike Sijbesma vertrekt op 15 februari na dertien jaar aan het roer te hebben gestaan van het speciaalchemieconcern. De taken van Sijbesma worden overgenomen door financieel directeur Geraldine Matchett en operationeel directeur Dimitri de Vreeze, die het gedeelde leiderschap zullen combineren met hun huidige functies.