Afwaardering ASR na verlies bestuurder

AMSTERDAM (AFN) - Het verlies van financieel topman Chris Figee aan KPN is een klap voor verzekeraar ASR. Dat stelt een analist van KBC Securities die zijn advies voor het aandeel om die reden afwaardeert van hold naar reduce.

Hoewel het vertrek van Figee volgens de analist niet helemaal een typisch geval is, wijst hij erop dat het toch een fikse tik is omdat het bestuur bij ASR erg hecht is en de bijdrage van Figee belangrijk is. Mogelijk heeft het misgrijpen bij Vivat, dat uiteindelijk naar concurrent NN group ging, een rol gespeeld. Volgens KBC zijn er groeimogelijkheden bij ASR, maar minder dan bij concurrenten.

KBC schroeft zijn koersdoel voor het aandeel op naar 35,50 euro van 32,49 euro. Het aandeel stond omstreeks 09.15 uur 2,1 procent lager in de AEX op 31,81 euro.