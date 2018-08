Gepubliceerd op | Views: 235

NEW YORK (AFN/BLOOMBERG) - De beurswaarde van Apple is donderdag kort opgelopen tot meer dan 1000 miljard dollar. Daardoor mocht het bedrijf zich als eerste onderneming ooit een 'trillion dollar company' noemen, oftewel een biljoenenbedrijf.

Het techconcern achter de iPhone is al jaren het meest waardevolle beursgenoteerde bedrijf ter wereld. Dat komt vooral omdat beleggers al lang veel vertrouwen hebben in alles wat Apple doet en het bedrijf heel veel winst maakt. Ook staat Apple wereldwijd te boek als een erg sterk merk.

De mijlpaal werd donderdag rond 17.50 uur (Nederlandse tijd) bereikt. Op de beurs in New York noteerde het aandeel Apple tussentijds 2,8 procent in de plus op 207,05 dollar. De totale beurswaarde bedroeg daardoor precies 1 biljoen dollar.