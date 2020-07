'Beurshandel in teken banenrapport VS'

Gepubliceerd op | Views: 1.366

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs zal donderdag waarschijnlijk licht hoger openen. Ook de andere Europese beurzen lijken met winsten te beginnen. Bemoedigende testresultaten van een mogelijk coronavaccin door het Amerikaanse Pfizer en het Duitse BioNTech zorgen voor optimisme op de beursvloeren. De handel staat verder in het teken van het belangrijke Amerikaanse banenrapport dat vanwege de viering van Onafhankelijkheidsdag in de Verenigde Staten later op de dag al wordt vrijgegeven in plaats van op vrijdag.

Beleggers verwerken daarnaast de notulen van de laatste beleidsvergadering van de Federal Reserve. De Amerikaanse centrale bank stelde daarin vooral bezorgd te zijn over de economische neergang als gevolg van de coronacrisis. De beleidsmakers worstelden onder meer met de vraag hoe de situatie te verbeteren en merkten op dat de impact van de crisis duidelijk niet gelijk over Amerikanen is verdeeld.

Op het Damrak staat BAM in de schijnwerpers. De bouwer verwacht in de eerste jaarhelft een aanzienlijk verlies te lijden en kondigde de afbouw van BAM International aan. Bierbrouwer Heineken en laadpalenmaker Alfen zullen mogelijk bewegen op advieswijzigingen. JPMorgan verlaagde zijn aanbeveling voor Heineken en ABN AMRO schroefde zijn aanbeveling voor Alfen terug.

TomTom

Navigatiespecialist TomTom liet weten dat het Amerikaanse autoconcern Ford verkeersinformatie van het bedrijf gaat afnemen. De twee ondernemingen hebben een meerjarig contract getekend. Financiële details zijn niet naar buiten gebracht.

Aan het overnamefront maakte uitbater van snellaadstations Fastned bekend het snellaadnetwerk van MisterGreen over te nemen. Daarmee heeft Fastned de rechten verkregen om snellaadstations te exploiteren op zestien verzorgingsplaatsen. Fastned betaalt voor alle aandelen van Fast Charging Network van MisterGreen bijna 2 miljoen euro.

De Europese beurzen sloten woensdag met kleine koersuitslagen. De AEX-index klom 0,5 procent tot 562,67 punten en de MidKap won 0,7 procent tot 756,60 punten. De beurzen in Londen en Parijs verloren tot 0,4 procent. Wall Street ging overwegend vooruit. De Dow-Jonesindex eindigde 0,3 procent lager op 25.734,97 punten. De brede S&P 500 steeg 0,5 procent en techbeurs Nasdaq won 1 procent.

De euro was 1,1264 dollar waard tegen 1,1256 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,1 procent tot 39,78 dollar. Brentolie kostte 0,1 procent meer op 42,07 dollar.