'Mixfit-deal DSM past in strategie'

AMSTERDAM (AFN) - DSM zet een strategische stap met het nemen van een belang van 50 procent in het Amerikaanse voedingsmiddelenbedrijf Mixfit. Dat schrijft KBC Securities in een rapport over het speciaalchemiebedrijf.

Volgens de kenners van de Belgische zakenbank zal DSM niet al te veel hebben betaald, aangezien Mixfit nog als start-up wordt gezien. De Amerikanen houden zich bezig met gepersonaliseerde voedingsoplossingen.

KBC wijst er op dat DSM onlangs bekendmaakte zich meer en meer op de voedingsdivisie te willen richten. Daarmee sluit de deal perfect aan bij de beoogde doelstelling.

KBC handhaaft zijn advies accumulate met een koersdoel van 100 euro. Het aandeel DSM noteerde omstreeks 09.25 uur 1,7 procent lager op 84,68 euro.