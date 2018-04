GE verkoopt deel zorgtak aan investeerder

Gepubliceerd op | Views: 390

BOSTON (AFN) - De Amerikaanse industriereus Generel Electric (GE) verkoopt een deel van zijn tak voor gezondheidszorgtechnologie aan Veritas. Die investeringsmaatschappij zal ongeveer een miljard dollar betalen voor het onderdeel, dat een concurrent is van Philips.

GE levert technologie op het gebied van onder meer energie, transport, luchtvaart, verlichting en gezondheidszorg. Daarnaast is het ook actief op het vlak van verzekeringen. De resultaten van en de omzet van het bedrijf staan onder druk en GE is bezig zijn activiteiten te versimpelen. Zo is het ook nog van plan zijn verlichtings- en spoordivisies af te stoten.

De verkoop van de zorgactiviteiten moet in het derde kwartaal worden afgerond. Het overnamebedrag wordt in contanten voldaan.