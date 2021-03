Veel interesse voor winkelen op afspraak bij Action

ZWAAGDIJK (ANP) - Er is veel vraag naar winkelen op afspraak bij discountwinkelketen Action. De keten bood dinsdag de mogelijkheid een tijdstip te reserveren op de eerste twee dagen waarop het mogelijk is op afspraak te winkelen en daar wordt al veel gebruik van gemaakt. Na een klein uur zaten volgens een woordvoerder veel winkels van de keten op woensdag en donderdag bijna vol.

Action laat klanten een periode van 10 minuten kiezen om te winkelen. Elk uur heeft het bedrijf per winkel vier van die periodes waarin twee klanten tegelijkertijd mogen winkelen. Daarna hebben ze vijf minuten om af te rekenen en de winkel weer te verlaten. Per winkel kunnen er dus acht klanten per uur bij een Action-filiaal terecht.

Elke dag om middernacht zet Action voortaan een nieuwe dag met mogelijke afspraken online. De winkelketen blijft ook de mogelijkheid bieden om spullen te bestellen en te komen afhalen.