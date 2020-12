Beursuitbater Nasdaq wil diversiteitseisen stellen aan bedrijven

NEW YORK (AFN/BLOOMBERG) - Bedrijven met een notering aan een van de beurzen van beursuitbater Nasdaq moeten binnenkort aan diversiteitseisen voldoen om hun notering te behouden. De uitbater heeft daarvoor toestemming gevraagd aan de Amerikaanse beurswaakhond SEC. De ondernemingen moeten minimaal één vrouw in het bestuur hebben en één LGBTQ-persoon of iemand die uit een minderheidsgroep komt.

Nasdaq-topvrouw Adena Friedman zegt "inclusieve groei en welvaart" na te streven om zo een "sterkere economie" aan te jagen. "We geloven dat deze regel voor beursnoteringen een stap op weg is naar een betere vertegenwoordiging in het Amerikaanse bedrijfsleven."

Bedrijven in de VS staan steeds meer onder druk van investeerders om meer diversiteit in zowel de top van de onderneming als het gehele personeelsbestand te waarborgen. Niet-Amerikaanse ondernemingen met een Nasdaq-notering kunnen aan de eis voldoen door twee vrouwen aan te stellen.

In Nederland zijn er tot nu streefgetallen voor het aantal vrouwen in het bestuur en de raad van commissarissen. Er komt echter een quotum aan.