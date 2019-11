'Stevig verdienmodel Basic-Fit'

Gepubliceerd op | Views: 39

AMSTERDAM (AFN) - Basic-Fit laat met zijn kwartaalupdate zien dat de fitnessketen een stevig verdienmodel heeft. Dat schrijven analisten van KBC Securities. Ze maken daarbij wel de kanttekening dat het handelsbericht een gedeeltelijk kijkje in de prestaties geeft.

Marktvorsers van de Belgische bank noemen het vooral bemoedigend dat de opbrengsten per abonnee met 6 procent zijn gestegen in de eerste negen maanden van het jaar. Dit laat zien dat Basic-Fit goed in staat is munt te slaan uit de zijn groeiende groep klanten, concluderen ze. De totale omzet van 371,5 miljoen euro was iets hoger dan verwacht, doordat Basic-Fit ook sneller uitbreidde dan voorzien.

De pijplijn van nieuwe sportscholen ziet er wat KBC betreft goed uit. De doelstelling om dit jaar 155 nieuwe vestigingen te hebben geopend is daarmee ruim haalbaar, zo is de overtuiging van de bank.

Basic-Fit krijgt bij KBC een buy-advies en koersdoel van 35 euro. Het aandeel noteerde vrijdag omstreeks 09.45 uur procent 5,7 procent hoger op 28,95 euro.