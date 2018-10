Topman farmaceut Pfizer gaat vertrekken

Gepubliceerd op | Views: 347

NEW YORK (AFN) - Topman Ian Read van het Amerikaanse farmacieconcern Pfizer gaat voor het einde van dit jaar zijn functie neerleggen. Dat maakte het bedrijf bekend, na eerdere berichten over zijn vertrek door ingewijden aan zakenkrant The Wall Street Journal.

De 65-jarige Read zal per 1 januari worden opgevolgd door operationeel directeur Albert Bourla. De Brit Read kwam acht jaar geleden aan het roer te staan bij Pfizer, een van 's werelds grootste farmaceuten en bij het grote publiek vooral bekend van het erectiemiddel Viagra. Read blijft voor onbepaalde tijd aan Pfizer verbonden blijven door 'executive chairman' van het bedrijf te worden.

De 56-jarige Bourla is een veteraan bij Pfizer met een staat van dienst van meer dan 25 jaar bij het bedrijf. De Amerikaan vervulde in het verleden een brede reeks bestuursfuncties bij de onderneming.