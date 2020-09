Grootste neergang voor Braziliaanse economie ooit door corona

Gepubliceerd op | Views: 78 | Onderwerpen: Brazilië

BRASILIA (AFN/BLOOMBERG) - De economie van Brazilië, de grootste van Zuid-Amerika, heeft in het tweede kwartaal door de coronacrisis de sterkste krimp ooit laten zien. De neergang bedroeg 9,7 procent in vergelijking met het eerste kwartaal van dit jaar. Op jaarbasis was sprake van een krimp met 11,4 procent.

Het zijn de slechtste cijfers sinds het begin van de metingen in 1996. Vanwege de crisis en de lockdownmaatregelen investeerden Braziliaanse bedrijven veel minder en gaven huishoudens minder geld uit. Om de economische schade door corona te verzachten heeft de Braziliaanse centrale bank de rente verlaagd, terwijl de overheid met steunpakketten kwam. Inmiddels telt Brazilië meer dan 3,9 miljoen coronabesmettingen en ligt het officiële dodental door het virus op meer dan 121.000.

De coronacrisis heeft ook andere landen in Latijns-Amerika economisch keihard geraakt. Zo kromp de economie van Chili in het tweede kwartaal met meer dan 14 procent op jaarbasis. Die van Peru kelderde met ruim 30 procent en de Mexicaanse economie kromp met bijna 19 procent. Die van Colombia ging met 15,7 procent achteruit.