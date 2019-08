'Personal Fitness Nederland groeit gestaag'

Gepubliceerd op | Views: 13

EINDHOVEN (AFN) - Personal Fitness Nederland opende dit jaar al 21 vestigingen. Daarmee ligt de fitnessketen volgens franchisegever Jos Vermeer op schema voor zijn doelstelling van 160 filialen in de zomer van 2021. "We openen momenteel twee à drie vestigingen per maand", zegt hij in een interview met Franchiseplus.nl.

"Naast de groei met nieuwe franchise-ondernemers, openen bestaande franchise-ondernemers ook meerdere vestigingen. In het najaar staan er nog minimaal vijftien nieuwe vestigingen op de planning waardoor we uitkomen op circa 95 vestigingen eind 2019."

Met een crowdfunding-project heeft Personal Fitness Nederland 200.000 euro opgehaald om ook nieuwe, eigen vestigingen te kunnen openen. "In 3,5 jaar hebben wij 80 locaties geopend", vertelt Vermeer. "Hoewel dit een ongekend snelle groei is, zijn wij er nog lang niet. Eind 2018 hebben wij besloten om ook eigen vestigingen te openen om de groeidoelstelling te realiseren. Hiervoor hebben wij de samenwerking gezocht met drie partners."

Het bedrijf opent in augustus verder zijn eerste vestiging in België, een markt met "ontzettend veel potentieel". In Nederland ziet Vermeer ook nog ruimte voor verdere groei. "Op basis van een rayonanalyse, zijn er circa 225 Personal Fitness Nederland vestigingen mogelijk in Nederland maar dat is geen doel op zich. Eerst maar eens naar de 160", zegt hij.