Curetis kiest voor aandelenregeling

AMSTERDAM (AFN) - Biotechnologiebedrijf Curetis heeft besloten tot een aandelenregeling met investeerder Yorkville. Het in Amsterdam genoteerde bedrijf kiest er voor om de overschrijding van de zogeheten First Tranche Share Issue Cap volledig in aandelen te voldoen.

Curetis bereikte eerder een akkoord met Yorkville over een financiering tot wel 20 miljoen euro groeikapitaal via converteerbare obligaties. Het biotechnologiebedrijf verzekerde zich al van de eerste 5 miljoen euro. Daarbij was afgesproken dat de leningen bij die eerste tranche tot maximaal 2,75 miljoen aandelen omgezet konden worden. Bij overschrijding van dat aantal met betrekking tot de conversie zou dit volgens de afspraken in contanten worden voldaan.

Door het laatste conversiebericht dat Yorkville woensdag uitstuurde, zou het maximum van 2,75 miljoen aandelen worden overschreden. Curetis beroept zich op een onderdeel van de afspraak waarbij het bedrijf er voor mag kiezen ook de overschrijding in aandelen te regelen. Het bedrijf kreeg van aandeelhouders eerder enige bewegingsvrijheid van 10 procent.