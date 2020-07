Doorzoekingen om fraudeschandaal Wirecard

Gepubliceerd op | Views: 663

MÜNCHEN (AFN/DPA/BLOOMBERG) - Bij kantoren van betalingsdienstverlener Wirecard in Duitsland en op twee locaties in Oostenrijk zijn doorzoekingen gedaan. Er zouden daarbij ook woningen zijn onderzocht op zoek naar informatie over de rol van voormalig topman Markus Braun bij de enorme boekhoudfraude bij Wirecard, dat faillissement heeft aangevraagd vanwege de affaire.

Er werd ook een doorzoeking gedaan in het hoofdkantoor van Wirecard in Aschheim, nabij München. In totaal waren tientallen opsporingsambtenaren en agenten betrokken bij de actie.

De Oostenrijker Braun wordt verdacht van fraude en marktmanipulatie. Hij werd vorige maand gearresteerd maar is op borg vrijgekomen.