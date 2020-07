Japans ondernemersvertrouwen keldert

Gepubliceerd op | Views: 377 | Onderwerpen: Japan

TOKIO (AFN/BLOOMBERG) - Het vertrouwen van grote Japanse industriebedrijven in de economie is stevig afgezwakt. Dat blijkt uit de Tankan-index van de Japanse centrale bank die woensdag naar buiten werd gebracht en uitkwam op het laagste niveau in 11 jaar.

De kwartaalindex die het vertrouwen weergeeft daalde naar min 34 in juni, het laagste peil sinds juni 2009. Eind maart stond de index nog op min 8. Economen rekenden in doorsnee overigens op een stand van min 34.