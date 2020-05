LiveChat Service haalt geld op via NPEX-platform

Gepubliceerd op | Views: 210

ROTTERDAM (AFN) - Online dienstverlener LiveChat Service, onderdeel van de Rotterdamse LCS Group, haalt geld op via handelsplatform NPEX. Het bedrijf geeft een obligatielening uit voor maximaal 2,5 miljoen euro. De lening heeft een looptijd van vijf jaar en een rente van 7 procent. De opbrengst van de obligaties zal worden gebruikt voor buitenlandse uitbreiding.

LiveChat Service zorgt ervoor dat bezoekers van websites online persoonlijk contact hebben via de chat. Met deze vorm van directe communicatie kunnen vragen worden gesteld, die ook live beantwoord worden. LiveChat Service is in staat om in vijf talen te communiceren met de websitebezoekers via haar eigen software.

Het bedrijf werd vijf jaar geleden opgericht en heeft 70 medewerkers. LiveChat Service nam in 2018 de Groningse developer Cobrowser over. Afgelopen jaren maakte de onderneming naar eigen zeggen winst. De omzet kwam in 2019 uit op 2,9 miljoen euro.