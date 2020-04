Winst Value8 licht omhoog in 2019

Gepubliceerd op | Views: 640 | Onderwerpen: Peter Paul de Vries

BUSSUM (AFN) - Investeerder Value8 heeft in 2019 een licht hogere nettowinst behaald. Value8 waarschuwt wel dat de coronacrisis de resultaten van de bedrijven waarin wordt geïnvesteerd kan raken.

De nettowinst bedroeg 4,5 miljoen euro tegen 4,3 miljoen euro een jaar eerder. De baten kwamen uit op 7,1 miljoen euro, hoger dan in 2018 (6,6 miljoen euro). Het eigen vermogen kwam ultimo 2019 uit op 71,3 miljoen euro tegen 72,2 miljoen euro een jaar eerder. Value8 beschikt naar eigen zeggen over een ijzersterke balans en een riante kaspositie. Er wordt een dividend voorgesteld van 15 eurocent per gewoon aandeel in contanten.

Over het algemeen verwacht Value8 geen grote impact van de coronacrisis, maar stelt wel dat de private bedrijven waarin de onderneming investeert, een vertraging kunnen ondervinden in het uitvoeren van hun groeiplannen.