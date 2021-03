United Airlines koopt meer 737 MAX-vliegtuigen van Boeing

NEW YORK (ANP/BLOOMBERG) - Luchtvaartmaatschappij United Airlines gaat nog eens 25 vliegtuigen kopen van het type 737 MAX van Boeing. Dat wordt gezien als een teken van vertrouwen in de 737 MAX, die pas korte tijd weer mag vliegen na twee dodelijke crashes met het type in korte tijd.

Ook heeft United om versnelde levering van eerder bestelde 737 MAX-toestellen gevraagd. In totaal heeft de Amerikaanse maatschappij nu 188 orders geplaatst voor de 737 MAX. Het vliegtuig stond sinds voorjaar 2019 wereldwijd aan de grond na twee ongelukken binnen enkele maanden. In beide gevallen bleek een veiligheidssysteem de neus van het toestel herhaaldelijk naar beneden te duwen, ook als dat niet nodig was. Door de crashes in Indonesië en Ethiopië kwamen honderden mensen om het leven.

In Europa en de Verenigde Staten mag inmiddels weer gevlogen worden met de 737 MAX. China liet maandag weten dat er nog steeds grote zorgen over de veiligheid van het vliegtuig zijn. Zodra die zorgen zijn weggenomen, zal China het toestel nog uitgebreid testen voordat het weer mag vliegen.

Met de extra bestelling wil United zijn vloot vernieuwen en klaar zijn voor het herstel van de coronacrisis in de luchtvaart.