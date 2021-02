Gasunie mag investeringskosten eerder in rekening brengen

DEN HAAG (ANP) - Gasunie Transport Services (GTS) mag de kosten voor de investeringen in het Nederlandse gasnet al eerder in rekening brengen bij netgebruikers. Op die manier kan de Gasunie alvast inspelen op de toekomstige afname van het gasgebruik als gevolg van de overgang naar duurzamere energie, heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) bepaald.

Gasunie zal de investeringskosten doorberekenen in de tarieven voor energieleveranciers maar ook grote industrieën, elektriciteitscentrales en producenten. Energieleveranciers berekenen hun kosten uiteindelijk door in de tarieven voor huishoudens en bedrijven. Maar hoeveel die hierdoor precies zullen oplopen is nog niet te zeggen.

Vanwege de energietransitie en de afbouw van het gasveld in Groningen zal de groep gasafnemers kleiner worden, denkt de toezichthouder. Steeds meer bedrijven en huishoudens zullen van het gas af gaan. Hoe kleiner die groep wordt, hoe hoger de tarieven per afnemer moeten worden om de kosten van de Gasunie te vergoeden.

Door nu al rekening te houden met deze ontwikkeling, wordt een stijging van de tarieven op langere termijn beperkt. Daarom geeft de ACM groen licht aan de Gasunie om bij netgebruikers de komende jaren al kosten in rekening te brengen die voortkomen uit de investeringen in het gasnet.

Gasunie staat onder toezicht van de ACM omdat de netbeheerder een monopoliepositie heeft. De marktwaakhond maakt zich er hard voor dat de transporttarieven niet hoger zijn dan nodig is.