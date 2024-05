Aziatische beurzen blijven dicht bij huis Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: BinckBank

(ABM FN-Dow Jones) De Aziatische beurzen noteerden dinsdagochtend verdeeld en zonder grote uitschieters. De hoofdindices noteerden binnen een smalle bandbreedte ten opzichte van het slot van maandag. Alleen de Hang Seng index in Hongkong kwam in beweging, met een stijging van ruim een half procent. In Japan bleken vanochtend de producentenprijzen in april op jaarbasis met 2,8 procent te zijn gestegen, hetgeen de grootste stijging in negen jaar is. Maandagochtend wisten de Aziatische beurzen nog eensgezind de weg omhoog te vinden, na een positief sentiment op Wall Street vrijdagavond. Er waren maandag in de loop van de dag weinig impulsen en de volumes waren laag, omdat Wall Street gesloten bleef op Memorial Day, waarop het zijn gesneuvelde militairen herdacht. Ook in Londen was de beurs maandag dicht vanwege een zogeheten bank holiday. Vrijdag gingen de Amerikaanse beurzen het lange weekend nog overwegend positief in, met een nieuw record voor techbeurs Nasdaq, vooral dankzij een koerssprong van chipreus Nvidia na cijfers. De Amerikaanse olie-future noteerde vanochtend anderhalf procent hoger, gemeten ten opzichte van de slotstand van vrijdag, op een stand van bijna 79 dollar per vat. De Europese beurzen lijken zich op te maken voor een licht hogere opening. Bron: ABM Financial News

