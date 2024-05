Voorzichtige opening Europese beurzen verwacht

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zullen dinsdagochtend redelijk voorzichtig van start gaan.

IG voorziet een openingswinst van 32 punten voor de Duitse DAX, een plus van 19 punten voor de Franse CAC 40 en een daling van 4 punten voor de Britse FTSE 100.

De Europese beurzen zijn maandag hoger gesloten, in aanloop naar Europese en Amerikaanse inflatiecijfers later in de week. Londen was maandag nog gesloten, net als Wall Street.

Het enthousiasme over de sterke bedrijfsresultaten wordt getemperd door de aanhoudende inflatie en de recente notulen van de Fed, zei hoofdeconoom Luc Aben van Van Lanschot Kempen maandag.

"Ook deze week zal nieuws over Amerikaanse inflatie hoog op de macro-agenda staan. Komende vrijdag verwachten we de [Amerikaanse] PCE-prijsindex voor de maand april. Op basis van de eerdergenoemde CPI en het verloop van de producentenprijzen is de kans groot dat deze PCE weer de goede kant op gaat, met een toename van 0,2 procent maand op maand, wat het laagste percentage van 2024 zou zijn". zei Aben.

In de eurozone wordt uitgekeken naar een eerste raming van de inflatie in mei op vrijdag.

Op macro-economisch vlak werd maandag bekend dat de Ifo index voor het ondernemersklimaat in Duitsland in mei op een ongewijzigd niveau noteerde van 89,3. Economen hadden een stijging verwacht.

Bedrijfsnieuws

In Frankfurt steeg het aandeel Porsche 2,8 procent, RWE won 2,7 procent en Volkswagen noteerde 2,2 procent hoger. Commerzbank daalde 0,7 procent, terwijl Adidas 0,6 procent lager noteerde.

In Parijs won Societe Generale 2,2 procent, Teleperformance steeg 2,0 procent en Edenred noteerde 1,6 procent hoger. Legrand verloor 0,5 procent en Schneider Electric daalde 0,2 procent.

Verder daalde chipper STMicroelectronics 0,7 procent, terwijl sectorgenoot Infineon fractioneel lager sloot in Frankfurt. In Amsterdam won ASML 0,2 procent.

BP Southern Africa en Shell Downstream South Africa hebben een deal bereikt over de verkoop van hun respectievelijke belangen van 50 procent in de activa van de grootste raffinaderij van Zuid-Afrika aan het Zuid-Afrikaanse staatsbedrijf Central Energy Fund. Dit meldde persbureau Bloomberg dit weekend op basis van een verklaring van de bedrijven. Shell steeg 0,5 procent, terwijl BP 0,1 procent won.

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures licht hoger. De beurzen in New York waren maandag gesloten vanwege Memorial Day, de dag waarop overleden Amerikaanse militairen worden herdacht.

Vrijdag gingen de Amerikaanse beurzen het lange weekend overwegend positief in, met een nieuw record voor de Nasdaq. De techindex won op weekbasis ook aardig terrein, vooral dankzij de koerssprong van chipreus Nvidia.

Toch was het een week van twee gezichten voor Wall Street, want tegenover de sterke kwartaalcijfers van Nvidia, stonden de zorgen over het rentebeleid van de Federal Reserve en de timing van een eerste renteverlaging. De kans op een eerste verlaging in september is inmiddels geslonken tot circa 50 procent, volgens de CME FedWatch Tool.

Kijkend naar de rentebesluiten erna, in november en december, is de kans dat er dan nog een renteverlaging volgt, inmiddels ook minder dan 50 procent.

In dat kader kijken beleggers deze week uit naar het Beige Book van de Fed op woensdagavond, Amerikaanse groeicijfers op donderdag en de belangrijke PCE-inflatie op vrijdag.

Er wordt gerekend op een inflatiecijfer van 2,7 procent en een kerninflatie van 2,8 procent, wat erop zou wijzen dat de inflatiedruk iets aan het afnemen is. De aandacht zal opnieuw uitgaan naar de dienstensector, waar de opwaartse druk op de consumentenprijzen vooral zit. Op maandbasis worden stijgingen van 0,3 procent verwacht voor de gewone PCE en kerninflatie.

"Hoger dan verwachte cijfers, die wijzen op aanhoudende prijsdruk, kunnen het voor de Fed moeilijker maken om de rente de komende maanden te verlagen. Beleidsmakers hopen daarom waarschijnlijk op een misser bij de kern-PCE, vooral bij het maandcijfer, zonder opwaartse bijstellingen van cijfers voor eerdere maanden", schreven marktanalisten van CMC Markets in een vooruitblik.

Als de inflatie inderdaad hoger dan verwacht uitvalt, kan dat druk zetten op de euro/dollarkoers, die nu al een tijdje rond 1,085 schommelt, zei marktanalist Teeuwe Mevissen van Rabobank.

Het cijferseizoen loopt op zijn einde, maar in de komende dagen staan nog wel de resultaten van onder meer HP, Salesforce en Best Buy op de agenda. Verder zullen beleggers kijken naar de verdere koersontwikkeling van Nvidia, dat afgelopen week een marktwaarde haalde van bijna 2,7 biljoen dollar, waardoor het bedrijf nu meer waard is dan Amazon en Tesla samen.

Tesla kan richting zijn aanstaande jaarvergadering, op 13 juni, vermoedelijk ook op meer aandacht rekenen. Aandeelhouders zouden het voorgestelde beloningspakket van 56 miljard dollar voor CEO Elon Musk moeten verwerpen, schreef stemadviesbureau Glass Lewis dit weekend in een zogeheten proxyrapport.

Musk heeft laten doorschemeren dat hij kunstmatige intelligentie en robotica buiten Tesla zou kunnen ontwikkelen als hij de beloningsregeling niet opnieuw goedgekeurd krijgt. Zijn AI-startup xAI haalde dit weekend 6 miljard dollar aan vers kapitaal op, meldde het kunstmatige intelligentiebedrijf zondag.

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden verdeeld, met een min van 0,2 procent voor de Japanse Nikkei en de Chinese Shanghai Composite stond fractioneel hoger. De beurs in Hong Kong kon 0,6 procent bijschrijven.

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,0877. Bij het sluiten van de Europese beurzen op maandag bewoog het muntpaar nog op 1,0859.

