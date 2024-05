Technische analyse: Unilever

quote: handyman6 schreef op 28 mei 2024 09:24: [...] Goeiemorgen Daan:zoals Clinton ooit al zei" it 's the economy,stupid"...

Kiezers worden (om) gekocht,imo

;-)

Ik weet het niet handy of dat steeds blijft opgaan, de wereld verandert in een snel tempo en de hegemonie van Amerika en Europa staat onder druk.Waarom gaan de migratiestromen ook steeds meer naar Amerika en Europa en niet naar China of Rusland ?De BRIC landen waaronder China en Rusland vormen een blok en zij winnen aan invloed overal in de wereld.Documentairemaker Ruben Terlou maar ook reporter Sjoerd den Daas hebben ons in de documentaires en reportages een aardig beeld gegeven hoe het er in China aan toe gaat en ook in de oude Sovjet staten, dat moet je hier niet willen.Niet dat het in de westerse landen altijd even goed gaat, wie de laatste tijd het nieuws heeft gevolgd kan daar imo niet vrolijk van worden, integendeel zelfs.