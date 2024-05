ABN AMRO koopt Duitse private bank Hauck Aufhäuser Lampe Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) ABN AMRO neemt de Duitse private bank Hauck Aufhäuser Lampe over en versterkt zo de positie die het in Duitsland met Bethmann Bank al heeft op het gebied van vermogensbeheer. Dit maakte de bank dinsdagochtend bekend. "Met de overname van HAL wordt Bethmann Bank – de private banking tak van ABN AMRO in Duitsland – een van de grootste bancaire dienstverleners voor vermogende particuliere klanten, familiebedrijven en institutionele klanten in Duitsland", aldus ABN AMRO. "Dit is een unieke kans om onze Duitse activiteiten uit te breiden", zei CEO Robert Swaak in een toelichting. De overnamesom bedraagt 672 miljoen euro. Met de acquisitie vergroot ABN AMRO het beheerde vermogen met circa 26 miljard euro naar 70 miljard euro. Er komt 2 miljard euro aan leningen bij. "De overname van HAL zal de top 3 positie van ABN AMRO versterken als bank voor vermogende klanten in Duitsland, de grootste markt voor private banking in Europa." De impact op de CET1-ratio komt volgens ABN AMRO uit op 45 basispunten, gebaseerd op de resultaten over het eerste kwartaal van dit jaar. Op basis van de huidige cijfers wordt verwacht dat over een periode van drie jaar ongeveer 60 euro miljoen aan kostensynergiën haalbaar is. Daarnaast zullen inkomenssynergiën naar verwachting van ABN AMRO een positief effect opleveren. De transactie zal naar verwachting een pro-forma run-rate return of equity stijging van ongeveer 0,4 procent hebben op basis van de resultaten in het afgelopen eerste kwartaal. De transactie is onder voorbehoud van toestemming van de desbetreffende toezichthouders en zal naar verwachting in het eerste kwartaal van 2025 worden afgerond. ABN AMRO neemt de dochteronderdelen AIFM/Manco en Fund Administration van Hauck niet over. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.