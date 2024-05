Feds Barkin: huidig monetair beleid Fed kan inflatie naar gewenste niveau brengen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Federal Reserve

(ABM FN-Dow Jones) De inflatie is hardnekkiger dan verwacht en dan werd gehoopt, maar de huidige monetaire beleidskoers van de Fed zou de inflatie uiteindelijk moeten terugbrengen naar het gewenste niveau. Dit zei de voorzitter van de Richmond Fed, Thomas Barkin maandag in een toespraak voor de Columbia Rotary Club in Columbia. Met een solide arbeidsmarkt en een veerkrachtige economie kan de Fed een afwachtende houding aannemen met het wijzigen van de rentetarieven, zei hij. "De inflatiecijfers van begin 2024 waren teleurstellend voor degenen die dachten dat de inflatiestrijd achter de rug was, zei Barkin maandag. Hij is van mening dat de volledige impact van de hogere rentetarieven zijn weg nog moet vinden naar de economie. "Ik ben van mening dat al de verkrapping van de Fed de economie uiteindelijk verder zal vertragen", zei Barkin. Hij zei er optimistisch over te zijn dat het huidige restrictieve tariefniveau de economische vraag kan drukken en de inflatie weer op het niveau van de doelstelling van de Fed van twee procent kan brengen. Bron: ABM Financial News

