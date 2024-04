ECB op koers voor renteverlaging in juni

(ABM FN-Dow Jones) De Europese Centrale Bank ligt op koers voor een eerste renteverlaging in juni, hoewel het versoepelen van het monetaire beleid afhankelijk blijft van inkomende economische data. De ECB zal zich echter niet laten leiden door de Amerikaanse Federal Reserve, benadrukte voorzitter Christine Lagarde donderdag in haar toelichting op het rentebesluit.

Als "de geactualiseerde beoordeling van de Raad [van Bestuur] ten aanzien van de inflatievooruitzichten, de dynamiek van de onderliggende inflatie en de kracht van de monetairbeleidstransmissie zijn vertrouwen dat de inflatie zich op duurzame wijze richting het doel beweegt verder zou vergroten, zou het gepast zijn het huidige niveau van monetairbeleidsverkrapping te verlagen", zei de ECB donderdag in het rentebesluit, waarbij het de belangrijkste rentestanden conform de marktverwachting ongewijzigd liet.

Daarmee zette de ECB "officieel" de deur open naar een renteverlaging in juni, meent econoom Carsten Brzeski van ING.

"Dit is de eerste keer dat de ECB in haar officiële beleidsaankondiging spreekt over renteverlagingen", zei de econoom.

Volgens voorzitter Lagarde waren er tijdens de vergadering over het rentebesluit zelfs "enkele bestuurders" die nu al voldoende vertrouwen hebben in een renteverlaging.

Maar, zo benadrukte Lagarde, de ECB blijft afhankelijk van de economische cijfers die de komende periode binnenkomen. "In juni hebben we veel meer informatie", aldus de ECB-voorzitter.

Daarbij legt de centrale bank zich niet op voorhand vast op een bepaald rentetraject.

"De richting [van het monetaire beleid] is vrij duidelijk, maar er is geen specifiek pad", benadrukte Lagarde donderdag.

Ook is de ECB niet afhankelijk van het moment dat Fed de rente zal verlagen. In de Verenigde Staten is de kans op een renteverlaging in juni kleiner geworden na de tegenvallende inflatiecijfers die woensdag verschenen.

"Ik wil niet speculeren over de acties van andere centrale banken", zei Lagarde, maar de ECB "is niet afhankelijk van de Fed", benadrukte zij.

"We moeten er niet van uitgaan dat wat er in de eurozone gebeurt, de VS weerspiegelt", zei de ECB-voorzitter in haar persconferentie. Volgens haar is de aard van de inflatie in de eurozone anders dan die in de VS.

Mogelijke schommelingen in de euro/dollar koers door een afwijking in het rentebeleid van de ECB ten opzichte van de Fed, bijvoorbeeld wanneer de Europese Centrale Bank eerder de rente gaat verlagen, zijn voor de ECB niet relevant, "want het monetaire beleid richt zich niet op wisselkoersen", aldus Lagarde.

De voorzitter van de ECB zei donderdag verder dat men verwacht dat in 2025 het inflatiedoel van 2,0 procent wordt bereikt. Dat zal volgens Lagarde met de nodige schommelingen gepaard gaan. Belangrijk blijven de ontwikkeling van de lonen en bedrijfswinsten. Volgens Lagarde wijzen recente indicatoren op een verdere loonmatiging in de eurozone.

Dat de diensteninflatie in de eurozone vooralsnog hardnekkig blijkt, hoeft de ECB niet per se te belemmeren in het besluit om de rente te verlagen.

"We gaan niet wachten tot alles tot alles weer rond 2 procent uitkomt", zei Lagarde donderdag. Volgens haar is het onvermijdelijk dat sommige indicatoren op hogere niveaus blijven en kijkt men naar het complete plaatje om te bepalen of er genoeg vertrouwen is om de rente te verlagen.

"Hoewel in het rentebesluit juni niet expliciet wordt genoemd als het moment voor een eerste renteverlaging, denken wij dat de vergadering van vandaag de laatste halte voor de verlaging zou moeten zijn", aldus Brzeski van ING.

De sneller dan verwachte daling van de inflatie en de zwakke groei hebben de deur geopend voor een aantal renteverlagingen, maar de Amerikaanse inflatiecijfers laten zien dat reflatie altijd op de loer ligt, en dus is de manoeuvreerruimte voor de ECB om de rente aanzienlijk te verlagen na de vergadering in juni beperkt, volgens de econoom.