Beursblik: Bank of America positief over goud en zilver

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) De analisten van Bank of America zijn optimistisch over goud en zilver, maar minder enthousiast over platina. Dit maakte de zakenbank dinsdag in een rapport bekend. Goud blijft een favoriet metaal van de zakenbank, die verwacht dat de goudprijs in het vierde kwartaal gemiddeld 2.500 dollar per troy ounce zal bedragen, en in 2025 mogelijk 3.000 dollar per troy ounce zal bereiken. Met name de vraag van centrale banken en Chinese particuliere kopers is sterk geweest. Als westerse investeerders zich daarbij aansluiten, vooruitlopend op de verwachte rentedalingen, kan dat de prijs een extra impuls geven, aldus de analisten. Goud bereikte dinsdag opnieuw een record en werd verhandeld tegen 2.372,80 dollar per troy ounce. Dat is een stijging van 15 procent ten opzichte van het jaar ervoor. De analisten zijn ook positief over zilver en zeggen dat het metaal zou moeten profiteren van de lagere rentetarieven. Ook verwachten ze dat zilver beter zou moeten presteren dan goud, naarmate de industriële vraag herstelt en fotovoltaïsche fabrikanten overstappen op zonnepanelen die meer van het edelmetaal nodig hebben. De analisten zijn minder enthousiast over platina en verlaagden hun voorspelling voor de prijs in 2025 met 20 procent. Ze merken op dat de vraag sterk afhangt van auto's met verbrandingsmotoren, die marktaandeel verliezen aan elektrische auto's. Bovendien wijzen de analisten op het gebrek aan productiediscipline. Bron: ABM Financial News

