Valuta: euro en dollar in rustig vaarwater

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde dinsdag rond de 1,0860 dollar, waarmee de Europese munt weer een cent onder de top van vorige week noteerde, die het bereikte na de milder dan verwachte toonzetting van de Federal Reserve en dan met name in de 'dot plot'. "Het belooft een redelijk rustige week te worden in aanloop naar Pasen", aldus valutahandelaar Stéphane van der Meer van valutabroker Ebury dinsdag tegen ABM Financial News. "Met vandaag, woensdag en donderdag niet al teveel indringende macro-economische cijfers op de agenda, ligt de nadruk wat macrodata betreft op vrijdag, wanneer de Fransen met een voorlopig inflatiecijfer over maart naar buiten komen en de Amerikanen de kerninflatie over februari publiceren", aldus Van der Meer. Fed-bestuurder Lisa Cook zei maandag in een lezing voor de Harvard University dat de Fed voor een voorzichtige benadering moet kiezen bij de verlaging van de rente. Cook gaf daarbij aan dat de Fed niet te vroeg moet acteren, omdat dan de kans ontstaat dat de inflatie aan hardnekkigheid wint, maar ook niet te laat, aangezien dat het risico voor een recessie met zich mee brengt. Vorige week bleek uit de dot plot van de Fed dat het aantal Fed-bestuurders dat voor dit jaar twee tot drie renteverlagingen voor ogen heeft, gelijk staat aan het aantal stemmer dat voor meer dan drie opteert. Er staat voor dinsdag één spreker in de schijnwerpers en dat is ECB-bestuurder Philip Lane. De euro noteerde dinsdag 0,2 procent hoger op 1,0857 dollar. De Europese munt noteerde vlak op 0,8576 Britse pond. Het Britse pond steeg 0,2 procent en noteerde op 1,2659 dollar. Bron: ABM Financial News

