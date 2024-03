Winst BioNTech stelt teleur Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Het aandeel BioNTech daalde woensdag voorbeurs tot het laagste niveau in ruim twee jaar, nadat het Duitse biotechnologiebedrijf teleurstellende winstcijfers bekendmaakte over het vierde kwartaal. De resultaten werden gedrukt door afschrijving op voorraden door partner Pfizer, dat zijn coronavirusvaccins samen met BioNTech produceert. BioNTech zei dat het nog steeds een "leidende positie" heeft in de markt voor coronavaccins, maar dat de omzetten wel dalen blijven dalen. Ook boekte het bedrijf progressie in zijn behandelingen van kanker. BioNTech wil voor het einde van het jaar tenminste 10 onderzoeken hebben opgestart en in 2026 de eerste oncologische behandeling op de markt hebben. Het aandeel, met een notering aan de Nasdaq-index, daalde in de handel voorbeurs 5 procent en lag daarmee op koers om rond het laagste niveau te openen sinds januari 2021. De nettowinst daalde in het vierde kwartaal op jaarbasis van 2,28 miljard naar 458 miljoen euro, of van 9,26 tot 1,90 euro per aandeel. Analisten rekenden gemiddeld op 2,37 euro per aandeel. De omzet daalde 65 procent tot 1,48 miljard euro, waar analisten hadden gerekend op 1,84 miljard. Afschrijvingen op voorraden door Pfizer drukten de inkomsten met 291 miljoen euro. Pfizer en BioNTech leverden vorig jaar wereldwijd meer dan 400 miljoen doses van het coronavirusvaccin, tegen 550 miljoen een jaar eerder. Outlook BioNTech rekent voor dit jaar op 2,5 miljard tot 3,1 miljard euro aan omzet. Analisten gingen uit van 3,1 miljard euro. Bron: ABM Financial News

