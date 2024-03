AstraZeneca neemt Fusion Pharmaceuticals over Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) AstraZeneca heeft een akkoord bereikt over de overname van Fusion Pharamceuticals. Dit maakt de Britse farmaceut dinsdag bekend. Met deze overname wil AstraZenecca sterker inzetten op gerichte kankerbehandelingen in plaats van de meer traditionele chemo- en radiotherapiebehandelingen. AstraZeneca betaalt 21,00 dollar per aandeel Fusion in contanten. Daar kan nog 3,00 dollar bovenop komen als in de toekomst bepaalde doelstellingen worden gehaald. Het aandeel Fusion sloot op 18 maart op 10,64 dollar. Dat betekent dus een overnamepremie van bijna 100 procent. Indien de 3,00 dollar per aandeel ook wordt uitgekeerd, wordt Fusion gewaardeerd op circa 2,4 miljard dollar. Dat zou een premie opleveren van 126 procent. De transactie wordt naar verwachting in het tweede kwartaal van dit jaar afgerond. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.