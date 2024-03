Media: Shell ziet vraag naar LNG stijgen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Shell

(ABM FN-Dow Jones) De wereldwijde vraag naar LNG is weer aan het stijgen, na de recente prijsdalingen. Dit zei CEO Wael Sawan van Shell maandag tijdens een bijeenkomst in het Amerikaanse Houston, aldus persbureau Reuters. Hij merkte tevens op dat het transport van LNG weinig last heeft gehad van de Houthi-aanvallen in de Rode Zee. Bron: ABM Financial News

